أسعار ومواعيد حفلات سهرة "الويك إند" في الأوبرا وساقية الصاوي

دائما ما يبحث محبو حضور الحفلات والأمسيات الفنية عن العروض المتاحة لقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، مع الوضع في الاعتبار الالتزام بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وتستعرض "الوطن"، أبرز الحفلات المقامة بدار الأوبرا وساقية الصاوي، مساء اليوم الخميس 3 ديسمبر.

حفلات ساقية الصاوي

حفل أم كلثوم

يقام العرض داخل قاعة الحكمة بمسرح الساقية للعرائس بقاعة النهر على أن يتم عرض أغاني "الحب كدة" و"للصبر حدود"، والعرض عبارة عن حفلتين الأولى تبدأ 6 مساءً وينتهي 7:30، والثانية تبدأ 8 مساءً وحتى 9:30.

حفل مي عبدالعزيز

وتسعى الفنانة الشابة مى عبدالعزيز من خلال الفن لإرسال رسالة لكل الشعوب في كل الأماكن بآدائها الراق وحسها المبدع والمختلف وتقدم باقة من الأغنيات على أن يبدأ الحفل من الساعة 7:30 وحتى 9:30 .

حفلات دار الأوبرا المصرية

الفرقة القومية العربية للموسيقي

يقام العرض على مسرح الجمهورية في الساعة الـ 8 مساءً.

تبدأ أسعار العرض من 60 جنيها.

حفل موسيقي عربية - رحاب مطاوع

يقام الحفل داخل دار أوبرا دمنهور في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

تبدأ أسعار العرض من 85 جنيها.

فرقة أوبرا إسكندرية للموسيقى والغناء العربي

يقام العرض بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

تبدأ أسعار العرض من 60 جنيها .

ووضعت الجهات القائمة على تلك الحفلات عددا من الشروط للحضور في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها بأنه غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، كما أنه غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وأخيرًا ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات والجلوس فى مناطق اللوج، البنوار، VIP بأسبقية الحضور.