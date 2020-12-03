باستثناء الصحة والتعليم.. تخفيض العمالة بالمصالح الحكومية ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تكليف السكرتير العام و السكرتير العام المساعد حال غياب الأول ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بتشغيل العاملين كلا في نطاق اختصاصه بنظام التناوب، بما لا يقل عن 50 % من القوة، وبما يضمن حُسن سير العمل بانتظام، ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفقا لعدد من القواعد والضوابط.

وتضمن القرار القواعد والضوابط الآتية:

- يكون الحد الأدنى لتواجد العاملين بكل جهة بنسبة 50% على الأقل، مع منح الأولوية في التناوب لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمرأة الحامل، ولرئيس الجهة والرئيس المباشر الحق في استدعاء أي عامل بنطاق إشرافه في حالة احتياج العمل إليه لتسيير العمل.

كما تضمن القرار استثناء العاملين بمديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم من ذلك القرار، على أن يتم حضور العاملين بالجهتين طبقا للقانون واللوائح والنظم المعمول بها، مع تحديد العاملين الذين تسمح طبيعة عملهم، والتي لا تتطلب حضورهم للعمل يوميا على أن يتم التناوب فيما بينهم، بما يضمن حُسن سير العمل بانتظام، مع منح الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة الحامل وذوي الإعاقة.

كما شمل القرار كيفية التعامل قانونيا مع إجازة المصاب بفيروس كورونا أو المخالط له، حيث تضمن أن يحصل المصاب بالفيروس على إجازة استثنائية لحين التعافي على أن يقدم تقرير طبي من الجهات المختصة، كذلك المخالط لمصاب فيروس كورونا .

كما تضمن القرار ضرورة أن تلتزم جميع الجهات التابعة بالتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليها والتطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل في جميع المنشأت الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.