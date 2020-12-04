باحث فيروسات: اكتشاف لقاح لكورونا معجزة تشبه الوصول للقمر

قال الدكتور إسلام حسين الباحث في علم الفيروسات بجامعة ميتشجن، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ستفحص نتائج اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حيث تحصل على كل النتائج الخاصة بالتجارب السريرية وتفحصها وتفحص السلامة والفاعلية ثم تخرج باستنتاج، وبناء عليه قالت إنه يجاز هذا اللقاح للاستخدام الطارئ.

وأضاف حسين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن كل دولة لها نظام في فحص اللقاحات والأدوية بشكل عام، فيمكن أن يكون النظام المتبع بالمملكة المتحدة، أسرع من النظام الذي تتبعه الولايات المتحدة، ولكن في كلتا الحالتين لن يأخذ أي شخص اللقاح إلا بعد التأكد من سلامته ثم فعاليته.

وأوضح أن النتائج الخاصة بلقاح "أكسفورد" لم تنته بعد، والتجربة الخاصة بلقاح فايزر/موديرنا، انتهت، وأتموا المرحلة الثالثة، وطلبوا بالتصريح للاستخدام الطارئ، وعند الموافقة عليه من قبل الجهات التنظيمية سيبدأ استخدامه، موجها رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مثل تلك اللقاحات، وكل الخطوات تسير بشفافية.

وأشار إلى أن المدى الزمني لفاعلية المناعة بالجسم جراء هذه اللقاحات لم تحدد بعد، وكل ما يتداول حاليا توقعات مبنية على ما نعرفه حتى الآن، والوصول للقاحات خلال مدة زمنية قصيرة يشكل إنجازا يشابه الوصول للقمر.

وأكد أن الشخص الذي سيتناول لقاح كورونا سيحتاج لجرعتين منه، لأن طبيعة التقنية المبني عليها اللقاح تحتاج لجرعة مبدئية ثم تُدفع بجرعة تنشيطية، ويمكن في المستقبل ظهور جيل ثاني من لقاحات كورونا.

ولفت إلى أن الطريقة التي يجرى من خلالها اختبار اللقاحات أو تصميم التجربة الإكلينيكة يجري معرفة المعلومات من خلالها، والتجارب التي جرت والتي لاتزال قيد الإجراء تفحص قدرة اللقاح في منع أعراض المرض، والتأكد من أن اللقاح يمنع العدوى للآخرين يحتاج لخطوات أخرى ومتابعة الأشخاص.