إصابة مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر بالمحلة وزوجته بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، إصابة الدكتور أشرف حامد استشاري الأمراض الصدرية ومدير العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة، وزوجته بكورونا، وجرى عزلهما داخل الحجر الصحي بالمستشفى.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إنه كلف الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة، بتوفير الرعاية الصحيه الكاملة للطبيب وزوجته، ووضعهما تحت الملاحظة.

وأفادت مصادر طبية بالإدارة الصحية ثان المحلة، أن مدير العناية المركزة وزوجته ظهرت عليهما بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة، وجرى تشخيص الإصابة أولا بالأشعة المقطعية، ثم إجراء مسحة، وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وجرى نقلهما إلى العزل الصحي.