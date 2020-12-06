جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 370 قرص ترامادول

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم 2 برئاسة أحمد سعد مدير الجمرك محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 والقرارا الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من برلين إشتبه سامح محمود محمد سعيد رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من ألمانيا أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول لملاحظتة كثرة اختام السفر والوصول بجواز سفره.

تمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمود أحمد شحاته مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود شرائط أدوية بين طيات الملابس في الحقائب.

وبالعرض على هاشم مصطفى مدير الجمرك قرر تكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك وأحمد سيد إبراهيم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 370 قرص من عقار الترامادول المخدر تركيز 200 مل مخبأة بين طيات الملابس بحقائبة.

تحرير محضر ضبط جمركي

وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 53 لسنة 2020، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإحالة الراكب للنيابة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.