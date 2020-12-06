استشاري مناعة: تناول الفيتامينات بشكل مبالغ فيه يؤثر سلبا على الصحة

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن هناك فرق كبير بين تقوية المناعة وتحسين أداء جهاز المناعة، لأن في أوقات كثيرة حينما نعمل على تقوية جهاز المناعة، باعطائه عقاقير وفيتامينات مبالغ في كمها وأنواعها، يعود على الجسم باثر عكسي تماما لما نريده.

وأوضح "الأنصاري"، خلال لقائه مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، أنه إذا كنا نرغب في جهاز مناعة يعمل بصورة جيدة وصحيحة، يجب أن نهتم بذلك جيدا، لأن تفاعل جهاز المناعة بشكل أزيد من اللازم يؤدي إلى مشاكل صحية كأمراض المناعة وأمراض الحساسية.

وأردف استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن الاهتمام بتقوية جهاز المناعة ليس هو المطلوب، ولكن لابد من الاهتمام بتحسين عمل جهاز المناعة، حتى لا نقع عرضه لهذه المشاكل الصحية التي تسببها زيادة تفاعلات جهاز المناعة.

وأكد أن الأكل الجيد والنوم الجيد ووممارسة الرياضة بشكل منتظم، كل ذلك كافٍ لتحسين عمل جهاز المناعة، وليس الاعتماد على العقاقير والفيتامينات كالزنك وفيتامين d فهذا "خطأ.. خطأ.. خطأ"، لان تعاطيها وتناولها بشكل أزيد مما يحتاجه الجسم، يسبب أثار جانبية سيئة كالتهابات العضلات والمفاصل وتكوين حصوات الكلى، ومن الممكن أن تطول قائمة الأمراض التي يسببها الإفراط في تناول مثل هذه المواد.

وأشار إلى أن الأكل الجيد هو الأكل المتوازن الذي يحتوى على كل العناصر الجيدة اللازمة لجسم الأنسان، موضحا أن البقوليات مهمة جدا لغذاء جيد وبالاخص الفول الوجبة الرئيسية في فطار المصريين، والعدس والفاصوليا واللوبيا، مع إضافة سلطة الخضروات إلى كل الوجبات التي نتناولها على مدار اليوم.