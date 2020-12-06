أبناء قرية "زنارة" بالمنوفية يجمعون 300 ألف جنيه لزرع كلية لسيدة فقيرة

كعادتها قرى مصر في جمالها، بمواقفها والتفافها حول أبنائها عند الحاجة، فكثيرة هي المواقف المميزة التي توضح الترابط والشهامة بين أبنائها، ولا جديد في ذلك فأبناء القرية تربطهم روابط متعددة منها صلة الأرحام والجيرة وغيرهما الكثير مما يزيد المودة والمحبة بين ابناء القرية الواحدة.

تكاتف أبناء قرية "زنارة" بمحافظة المنوفية، يعد نموذجا جديدا يحتذى به في التعاون بين جموع أبناء القرية، فبعد إصابة ربة منزل بالقرية بفشل كلوي، ونظرا لحال الأسرة البسيط، قرر شباب القرية طرح فكرة جمع مبلغ مالي لها لإجراء عملية زراعة كلى، وتم العمل علي ذلك منذ شهر.

"حلوة بناسها" حملة تجمع عليها كافة أبناء القرية معلنين دعم الحالة المريضة والتي تعول اثنين ومن شدة مرضها أصابها العمى وأصبحت لا ترى، فيما أكد الطبيب المعالج لها أنها تحتاج لعملية زراعة كلى في أقرب وقت ممكن نظرا لخطورة حالتها الصحية وتدهورها.

في أقل من شهر نجح أهالي القرية، في جمع المبلغ المحدد لإجراء العملية والبالغ قيمته 300 ألف جنيه، عن طريق لجنة مختصة بالحالة وتم فتح حساب بإسمها، وعقب إتمام القيمة الفعلية للعملية سادت حالة من الفرح والسرور بين أبناء القرية، اللذين تمنوا لها إجراء العملية وعودتها لاسرتها ومنزلها بالخير.

يقول رجب ابوخضرة أحد أبناء القرية، في تصريحات لـ"الوطن"، إن القرية ضربت مثل رائع فى التكاتف وهذا الأمر لم يكن الأول حيث قام الأهالى بعمل نفس المبادرة العام الماضي لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما وتمت العملية بسلام وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا حالياً بفضل الله ثم تكاتف أهالي القرية معها، متمنيا أن تقوم السيدة بإجراء العملية وأن يرجع لها نظرها مرة أخرى كى ترى اطفالها.

من جانبها قالت "ن.م" ربة المنزل التي ستجري العملية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنها تشكر أهل القرية على وقوفهم بجوارها ومساعدتها وأنها تتمنى أن تجرى العملية لكى تعيش طبيعية بدون غسيل، وتستطيع رؤية أطفالها مجددا.