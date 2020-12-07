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مصرع شخص وإصابة 3 في حادثي تصادم ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:15 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
المستشفى الجامعي ببني سويف

المستشفى الجامعي ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم، في حادثي سير بالصحراوي الشرقي أمام كافتريا السوهاجي ونهاية شارع الروضة بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي والتخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

في الحادث الأول تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي، و انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة.

وتبين وجود جثة "ربيع.س.م" 55 عامًا ومقيم بمركز مغاغة بمحافظة المنيا وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب "محمد ا.ح" 55 عامًا ومقيم بمحافظة القاهرة، وتم نقله لقسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى أجرة "تاكسي" بنهاية شارع الروضة بمدينة بني سويف وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هما "إيهاب.ع.ر" 35 عامًا، مقيم بقرية رياض باشا مركز بني سويف، نقاش، مصاب بجرح قطعي بالوجه و"فيصل.إ.ع" 30 عامًا، مقيم بقرية دموشيا بمركز بني سويف، مصاب بجرح قطعي في الوجه، مع اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

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