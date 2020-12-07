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كراسي متحركة وسيارات تعقيم.. أبرز مشاهد انتخابات النواب بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
10:42 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
لجان دمياط

لجان دمياط

شهدت لجان المنطقة الأزهرية في محافظة دمياط بالدائرة الأولى مسقط رأس النائب ضياء الدين داوود وضياء بصل توافد كبار السن من الرجال والسيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهم.

وقام مؤيدو المرشحين بالتواجد بالقرب من اللجان الانتخابية لاستخراج أرقام اللجان للناخبين، فيما قامت محافظة دمياط بالدفع بالسيارات لتعقيم محيط اللجان الانتخابية والشوارع.

وشهدت اللجان تواجد أمني مكثف منذ الصباح الباكر مع توفير كراسي متحركة لكبار السن لتسهيل عملية التصويت أمامهم.

وبدأت السيدات من كبار السن في التوافد على اللجان الانتخابية بمدرسة اللوزي الثانوية بنات فيما تواجد أنصار عدد من المرشحين بالقرب من اللجان الانتخابية لاستخراج أرقام اللجان لهم.

وأعلنت محافظة دمياط، أمس، رفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع خطة محددة لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، مؤكدة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، فضلاً عن تجهيز أماكن انتظار بجوار اللجان مزودة بمقاعد ومظلات وكراسي متحركة للتيسير على كبار السن ومتحدى الإعاقة، موجهة أيضا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

 

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