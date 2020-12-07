اعتذار رئيس لجنة لـ"النواب" بكفر الشيخ للاشتباه في إصابته بكورونا

اعتذر رئيس لجنة رقم 216 بمحافظة كفر الشيخ ومقرها مدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بمركز دسوق، عن الإشراف على الانتخابات، للاشتباه في إصابته بكورونا، ما أدى لتاخر فتح اللجنة لأكثر من ساعة ونصف، وجرى توفير البديل.

ووفقا لمصدر داخل محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اعتذر رئيس اللجنة عن الحضور إثر الاشتباه فى إصابته بعدوى فيروس كورونا، وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية بالدفع بقاض بديل.

وشهد اليوم الأول من العملية الانتخابية بجولة الاعادة بمحافظة كفرالشيخ، تأخر فتح 4 لجان حتي الساعة العاشرة صباحا، نظرا لوقوع اللجان في القرى البعيدة ما نتج عنه تأخر وصول القضاة للجان.

ومن بين تلك اللجان لجنة رقم 26 بقرية برنبال بمركز مطوبس، واللجنة رقم 64 بالشهابية بالبرلس، وفي قرية الابعادية اللجنة رقم 27، وفي مركز سيدي سالم اللجنة رقم 54.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافطة كفرالشيخ، تحت إشراف المحافظ اللواء جمال نور الدين فتح اللجان تحت إشراف قضائي وانتظام عمليات التصويت في جميع اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة.