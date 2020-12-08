بـ3 آلاف جنيه.. تفاصيل كورس "مصر للطیران" لتأهيل المضيف الجوي

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن فتح باب القبول والتسجيل بالكورس التأهيلي المتكامل، بشهادات معتمدة من أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

الكورس يؤهل لاجتياز اختبارات الضيافة في جميع شركات الطيران فقط

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن الكورس يؤهل لاجتياز اختبارات الضيافة في جميع شركات الطيران فقط، والأكاديمية غير مسؤولة عن التعيين، بأي شركة ولا أي مركز أو معهد أو أكاديمية أخرى في مصر، ولا يضمن الحصول على وظيفة بأي شركة طيران بدون اجتياز الاختبارات الخاصة بالشركة المتقدم لها.

تعرف على تفاصيل كورس أكاديمية مصر للطیران لتأهيل المضيف الجوي

وأوضحت المصادر، أن مدة الكورس 10 أيام (8 أيام نظري أونلاين + 2 يوم عملي على أجهزة محاكاة الطيران بمقر الأكاديمية، وأن سعر الكورس 3000 جنيه.

التقديم للمؤهلات العليا أو حاملي الثانوية العامة فقط

ويتم التقديم للمؤهلات العليا أو حاملي الثانوية العامة فقط، وذلك بعد اجتياز مقابلة شخصية، على أن يبدأ ميعاد الكورس في 26 من ديسمبر الجاري.

الحضور لمقر الأكاديمية بالزي الرسمي

على أن يتم الحجز من خلال الحضور لمقر الأكاديمية بالزي الرسمي (بدلة سوداء + قميص أبيض) بداية من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ص إلى 1.30م وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ودفع الرسوم المقررة سلفا، وذلك بأكاديمية مصر للطيران للتدريب بجوار فندق نوفتيل، بمحيط مطار القاهرة الدولي مبنى S الدور الثالث – إدارة التعاقدات.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران أعلنت أنها ستسير اليوم الثلاثاء 42 رحلة جوية إلى كل من بيروت، الرياض، بغداد، لاجوس، ندجامينا، إربيل، تونس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، نيروبي، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، المدينة المنورة، فيينا، عمان، البحرين، جدة، الخرطوم، الشارقة، أديس أبابا، و5 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4300 راكب.