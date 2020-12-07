درويش: العملية الانتخابية تسير على ما يرام وجاهزون لأي تقلبات جوية

قالت اللواء نجوى درويش، عضو غرفة أزمات وزارة التنمية المحلية، إن الغرفة تتعامل مع 13 محافظة، وتم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتأمين الناخبين أو غيرها اليوم الاثنين، لافتة إلى أنه الغرفة تعمل على متابعة كل المحافظات من خلال 7 موظفين، كل موظف لديه محافظتين، يتابع مع كل غرف الأزمات في كل محافظة، إلى جانب تنفيذ تعليمات وزير التنمية المحلية.

وأضافت "درويش"، خلال لقاء مع مراسلة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الغرفة هدفها المتابعة وحل أي مشكلة تحدث في أي محافظة، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، مؤكدة أن كل الأمور تسير على ما يرام، وهناك تنسيق مع الجهات الأمنية، والمسنين وذوي الهمم وكبار السن، الأمن يساعدهم على الانتخاب، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل حازم بدون أي مشاكل.

وأشارت إلى أن الغرفة كانت مستعدة لأي تقلبات جوية من خلال تجهيز عربات شفط المياه، وخيم وغيرها، إلا أن الطقس اللطيف ساعد في سير العملية الانتخابية بشكل مميز.

وتجرى حاليًا، جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية، وهم 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتم التصويت في جولة الإعادة للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما يسمح للمصريين بالداخل بالتصويت في جولة الإعادة يومي 7 و8 ديسمبر.

ووفقًا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات، فأنه بعد فرز الأصوات في اللجان الفرعية، وارسالها بشكل رسمي إلى اللجان الرئيسية، يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية، وصفحتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك في موعد أقصاه 14 ديسمبر للمرحلة الثانية، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، في مؤتمر صحفي رسمي للهيئة.