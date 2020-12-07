عقل: تجهيز قاعة متطورة متعددة الأغراض بالإدارة التعليمية بجنوب سيناء

عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عادل عتلم وكيل المديرية، لمناقشة تداعيات تجهيز قاعة متطورة متعددة الأغراض.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الانتهاء من تجهيز قاعة متطورة متعددة الأغراض بالمديرية، لعقد الاجتماعات عبر برامج التواصل والبث المباشر والفيديو كونفرانس.

وأوضح وكيل الوزارة، أن وزارة التربية والتعليم أتاحت هذه القاعات المتطورة بجميع المديريات والإدارات التعليمية، لتيسير التواصل بين قيادات المديريات والإدارات التابعة لها، في ضوء الجهود التي تتخذ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "COVID -19".

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن من خلال هذه القاعة إدارة برامج التدريب عن بعد، من خلال برامج التواصل والبث المباشر، إضافة إلى توثيق المقابلات الشخصية مع المرشحين للتسكين على الوظائف الإشرافية، للتأكيد على مبدأ الشفافية واختيار الكفاءات الإدارية التي يمكن من خلالها المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2030.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتحديد قاعة بكل إدارة تعليمية لتجهيزها كقاعات متعددة الأغراض، يمكن من خلالها تقديم الدعم الفني للمعلمين، لتيسير عمليات التدريب، والتواصل فيما بينهم وبين الطلاب.

كما أعلن عن موعد تشكيل الاتحادات الطلابية، ومجلس الآباء والأمناء والمعلمين للعام الدراسي 2020/2021 طبقًا لتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وطالب كل إدارة تعليمية بتفعيل اللائحة المالية الخاصة بمجموعات التقوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم "193 " لسنة 2020 ؛ لسرعة صرف مستحقات المعلمين المشاركين بمجموعات التقوية في ضوء الضوابط المالية المنظمة.

وأكد وكيل الوزارة على سرعة حصر كل إدارة تعليمية الاحتياجات الفعلية للاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للعام الدراسي 2020/2021 مع الأخذ بالاعتبار ضرورة توفير كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس COVID -19، والتأكد من استيفاء المناهج التربوية للطلاب، من خلال مصادر التعلم التي قامت الوزارة بتوفيرها.