نقل قاض للمستشفى بعد إصابته بارتفاع ضغط الدم داخل لجنة بالقناطر

أصيب المستشار علي عبدالغني، والذي كان يشرف على لجنة مدرسة حسن أبوبكر بجولة الإعادة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بارتفاع بضغط الدم وتم نقله لمستشفى القناطر الخيرية.

وشهدت اللجان الانتخابية بالقليوبية إقبالا مكثفا من قبل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة بانتخابات الاعادة بمجلس النواب.

وفي لفتة انسانية خرج أحد القضاة من لجنة انتخابية بقليوب لمساعدة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب.

وساعد رجال الشرطة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة بدائرة قليوب والقناطر الخيرية.

وشهدت اللجان الانتخابية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، اقبالا مكثفا من قبل كبار السن والذين توافدوا على اللجان رافعين للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب علي مقعد الدائرة الوحيد بالمحافظة.

وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل وسط اجواء إنتخابية ساخنة بين المرشحين.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

في وقت سابق ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظ والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات.

وأكد على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.