السادات يحصل على 1250 صوتا مقابل 851 لعبدالحفيظ بميت أبو الكوم

أعلنت اللجنة الفرعية رقم 25 بقرية بمم التابعة لدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، عن حصول إبراهيم خليف مرشح حزب مستقبل وطن علي 107 أصوات انتخابية، بينما حصل، كريم طلعت السادات مرشح حزب مستقبل وطن، علي 215 صوت انتخابي، فيما حصل عبدالحفيظ نصير المرشح المستقل علي 219، بينما حصل المرشح المستقل علاء جعفر علي 107 أصوات.

وفي لجنة ميت أبوالكوم مسقط رأس المرشح كريم طلعت السادات، حيث حصل حفيد الرئيس محمد أنور السادات علي 1250 صوت إنتخابي، فيما حصل المرشح عبدالحفيظ نصير على 851 صوت، كما حصل المرشح علاء جعفر علي 335 صوت إنتخابي، فيما حصل إبراهيم خليف علي 97 صوت إنتخابي .

وبدأت منذ قليل، عملية فرز أصوات الناخبين في لجان اإنتخابات محافظة المنوفية السته، بعد انتهاء التصويت في تمام الساعه التاسعة، فيما أغلقت عدد من اللجان التي يتواجد فيها المرشحين الباب أمام دخوا أفراد جديدة مع الإبقاء علي المصوتين داخل تلك اللجان للتصويت .

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام، استمرار عملها لحين إنتهاء اللجان العامة من عملها وإعلان النتيجة .

وشهد محيط لجان الإنتخابات تواجد أمني مكثف لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، استعدادا لاستقبال الناخبين في إنتخابات مجلس النواب بالمحافظة .