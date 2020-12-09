"العزب والألفي" يحصدان أعلى الأصوات في دائرة رئيس الزمالك المعزول

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، بعد الحصر العددي، تقدم كل من المرشحين الدكتور محمود أحمد العزب سيد أحمد، وشهرته محمود العزب، وأحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي، وشهرته أحمد الألفي، مرشح حزب مستقبل وطن، بحصولهما على أعلى الأصوات في الدائرة.

وحصل الدكتور محمود أحمد العزب السيد، على 56 ألفا و258 صوتا، وأحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي، مرشح حزب مستقبل وطن، على 50 ألفا و150 صوتا.

بينما حصل بدوى عبداللطيف هلال بدوي، وشهرته بدوي عبداللطيف، مرشح حزب الوفد، علي 40 ألفا و460 صوتا، وعبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى، وشهرته عبدالفتاح البحراوي، مرشح حزب المؤتمر، على 39 ألفا و304 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بدائرة ميت غمر 321 ألفا و875 ناخبا.

وكان رئيس الزمالك المعزول خاض الانتخابات في الدائرة، وخرج من الجولة الأولى، بعد حصوله علي المركز السادس بين المرشحين المتنافسين.