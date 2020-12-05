بيشربوا حشيش.. حبس أمين شرطة و4 آخرين في "قتل وإصابة 3 شباب"

أمرت نيابة الشهداء بمحافظة المنوفية، بحبس خمسة متهمين في واقعة مقتل شاب وإصابة 2 آخرين، على يد امين شرطة بقرية سلامون قبلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين في الواقعة، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تم استمعت النيابة لعدد من شهود العيان، لمعرفة ملابسات الواقعة.

كان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة شخصين ووفاة آخر بطلق ناري، لجلوسهم في أرضه الزراعية الواقعة بدائرة مركز الشرطة.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المتهم الرئيسي "أ.م" يعمل أمين شرطة، وأثناء جلوس الشباب في الحقل الخاص به، وأثناء تعاطيهم مخدر "الحشيش"، قام المتهم بمحاولة تفريقهم وأطلق النار من سلاحه الميري لصيب اثنين منهم ويقتل آخر.

تعود أحداث الواقعة، إلى تجمع عدد من الشباب في الأرض الزراعية المملوكة لأمين شرطة بالقرية، مما أثار الريبة والشكوك تجاههم، فقام بمحاولة الإمساك بهم بمساعدة أربعة من أفراد عائلته، بعد تكرار وقائع السرقة للمواشي الخاصة به.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الشهداء، وبالعرض على النيابة العامة وبالاستماع إلى أقوال الشهود والمجني عليهم والشهود الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.