مغادرة ووصول 19 ألف راكب على متن 177 رحلة بمطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي ، على مدار اليوم الأربعاء، 89 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكب، فيما يغادر المطار 88 رحلة سفر، تقل على متنها نحو 10 آلاف مسافر، إلى عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال اليوم مغادرة ووصول حوالي 19 ألف راكب على متن 177 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

حظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل ""PCR بنتيجة سلبية

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، واستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

وشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان والصين وتايلاند وأمريكا الشمالية والجنوبية وكندا ومطارات لندن وباريس وفرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور صولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، استقبل ثيموتي إيزوان سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة النقل الجوي، وخلال اللقاء رحب وزير الطيران المدني بالسفير الإيفواري مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني استكمالًا لخطة وزارة الطيران في توقيع عدد من اتفاقيات النقل الجوي مع عدة دول إفريقية، بما يساهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح مجال لزيادة فرص الإستثمار داخل قطاع الطيران المدنى الأفريقي.