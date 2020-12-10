يهدف لاستغلال ثروات المحافظة.. 10 معلومات عن ملتقى الاستثمار في أسوان

شهدت محافظة أسوان فعاليات ملتقى الاستثمار بمدينة أسوان ، وتعرض "الوطن" بعض المعلومات عن الملتقى في التقرير التالي.

- قاد المؤتمر الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بحضور مسؤولي الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال.

- عرضت المحافظة الفرص الاستثمارية المختلفة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المتنوعة التي تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.

- المحافظة عرضت الاستفادة من المزايا النسبية، وأيضا التنوع في مصادر الطاقة، وهو الذي يتوازى مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالاستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته.

- الملتقى تحت شعار "يدا بيد للاستثمار في أسوان".

- يهدف الملتقى لإطلاق إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة.

الملتقى يتبنى وضع ثقافة جديدة ترتكز على تفعيل دور الشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للعمل على هيكلة قطاع الاستثمار بشكل متكامل داخل أنحاء المحافظة.

- تناول الملتقى العديد من المحاور الهامة في أجندته من أهمها وأبرزها بحث أفضل الأساليب والإجراءات المناسبة للمستثمرين في أطروحات المحافظة التي تجهز لطرح ملفاتها قريباً.

- الملتقى شهد طرح العديد من الإجراءات الجديدة للتعامل مع الطلبات الاستثمارية من خلال الاعتماد علي إجراءات ونماذج ميسرة، بجانب وضع آلية للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم .

- تم طرح الرؤية الاستثمارية الخاصة بالسعي لتجهيز مجمعات صناعية أو حرفية أو مناطق استثمارية متخصصة والتي يتم حاليا استكمال الملفات الخاصة بها في الوزارات والجهات الحكومية.

- في نهاية الملتقى تم فتح باب المناقشة للتعرف علي أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرين، ووضع الحلول الإيجابية للعمل علي تلافيها لخلق آفاق استثمارية جديدة تمتاز بالقضاء على التعاملات الروتينية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات.