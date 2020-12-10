لقاءان ومداخلة.. وزيرة التعاون الدولي الأكثر ظهور في القنوات أمس

حظيت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بأكثر من ظهور عبر برامج التوك شو والفضائيات، أمس الأربعاء، وكانت الأكثر ظهورًا على الفضائيات المصرية بمعدل لقائين ومداخلة هاتفية كالآتي:

مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"

أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" للحديث عن التعاون المصري الفرنسي في التمويل.

وأشارت المشاط إلى أنه تم الاتفاق بين السيسي وماكرون في عام 2019، على إتاحة تمويلات تنموية وهي أقل عبئا على الدولة المصرية، وقيمتها مليار يورو، على أن يختار الجانب المصري القطاعات ذات الأولوية، والأهمية لنقل الخبرة الفرنسية إلى مصر، لافتة إلى أن قطاع النقل له خصوصية في العلاقات مع فرنسا.

المشاط: فترة سماح القروض الفرنسية 7 سنوات.. والاتفاقيات بها مرونة

لقاء مع برنامج "بالورقة والقلم"

كما أجرت المشاط لقاءً مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN" للحديث عن خطة التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت المشاط إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تقدر بنحو 25 مليار دولار، مقسمة على 377 مشروعا بمختلف القطاعات مثل الكهرباء والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، موضحةً أنها تكون بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن المشروعات التنموية التي حققتها مصر قبل أزمة كورونا ساهمت كثيرًا في مواجهة الجائحة، حيث نجحت مصر تحقيق نمو اقتصادي مميز خلال أزمة كورونا، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، والثاني الأعلى في العالم، ولذلك أي شخص يمثل مصر فخور بما قدمته الدولة من خلال الإصلاحات والمشروعات التنموية الموجودة على الأرض بالأرقام والسياسات الواضحة كل ذلك كان مدونًا في تقارير دولية يعزز من الشراكات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية.

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لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"

كما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" بعض التصريحات التلفزيونية للدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والتي تحدثت فيها عن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا وزيارته الأخيرة له.

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمثل في نحو 7.5 مليارات يورو، أما محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين تقدر بنحو مليار يورو، كما جرى توقيع اتفاقيات أمس، تقدر بنحو 715 مليون يورو، بقطاعات عديدة، مثل اتفاقية للتأمين الصحي الشامل والتعليم ومحطات تحلية المياه وقطاع النقل.

رانيا المشاط: زيارة السيسي لفرنسا تمهد لدبلوماسية اقتصادية