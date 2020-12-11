الثلاثاء المقبل.. بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بجهاز مدينة القاهرة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة بجهاز المدينة، أن تسليم قطع الأراضي يبدأ يوم الثلاثاء القادم، 15من ديسمبر، ويستمر حتى 18 من إبريل القادم، مشيرة إلى أن قطع الأراضي تقع بمنطقة إمتداد النرجس بالتجمع الثالث، ومنطقة شمال بيت الوطن 433 فدانا، والحي السابع بالمرحلة السادسة بيت الوطن.

الإسكان: تسليم قطع أراضي بيت الوطن بامتداد النرجس الثلاثاء القادم

وأوضحت المصادر، أن تسليم قطع أراضي بيت الوطن بامتداد النرجس، يبدأ يوم 15 من ديسمبر الجاري، وينتهي في 11 إبريل، بينما يبدأ تسليم قطع أراضي الحي السابع، يوم 15 ديسمبر، وينتهي في 27 من ديسمبر، وتستمر حتى 3 من يناير القادم للمتخلفين.

ويبدأ توزيع أراضى، شمال بيت الوطن 433 فدانا، يوم 28 ديسمبر القادم، ويستمر حتى 18 إبريل، على أن يتم السماح للمتخلفين لاستلام أراضيهم خلال الفترة من 19 إبريل القادم، وحتى 24 من نفس الشهر.

الإسكان تغلق باب الحجز لـ 81 وحدة صناعية بالعاشر من رمضان الثلاثاء المقبل

وتغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب الحجز 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب، ج)، بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 من ديسمبر الجاري.

وكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن وجود إقبال من الراغبين فى حجز 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب، ج)، بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان.

وزير الإسكان: إقبال على حجز 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان

وأوضح أنه حتى الآن تم شراء أكثر من 200 كراسة شروط لحجز 81 وحدة صناعية بمشروع المجمعات الصناعية، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، مؤكدا أنه سيتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية، قبل نهاية العام الجاري.

كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أشار إلى أن سحب كراسات الشروط وتقديم المستندات بمقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوي، حتى يوم الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز، موضحاً أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة تتضمن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية).

فتح باب التقدم لحجز 11 باكية بـ 12 نشاطا مختلفا بأسواق منافذ الخير بمدينة الشروق

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أعلن أنه تم فتح باب التقدم لحجز 11 باكية بـ 12 نشاطا مختلفا بأسواق منافذ الخير الشاغرة بالمدينة، موضحاً أنه على الراغبين فى التقدم للحجز، التوجه إلى مقر جهاز المدينة لتقديم طلب بإسم رئيس الجهاز وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك حتى يوم الخميس 17/12/2020، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، على أن يتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين يوم الخميس 31/12/2020، الساعة 11 صباحاً.

وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى قال إنه يشترط في المتقدمين لحجز الباكيات، ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على باكية بالمنافذ أو موقع بمشروع "شارع شباب الشروق"، هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصَّر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة الشروق، وطابع تأمينى.