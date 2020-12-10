نهال عنبر تشيد بتنظيم القاهرة السينمائي: "حاسة إني في بروتوكول دولي"

قالت الفنانة نهال عنبر، إن الدور الذي جسدته في مسلسل "إلا أنا"، كان جديدًا عليها وحقق نجاحا كبيرًا، مشيدة بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي، إذ أن الإدارة راعت راحة الفنانين.

وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية نهى عبدالعزيز على هامش حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC: "بيبقى في حد واقف معانا بيظبطنا وكل واحد بيسلمنا، حاسة إني في بروتوكول دولي، شيء حلو وجميل وشيك ومشرف، ومحمد حفظي عامل شغل".

وأكدت، على أهمية ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجهت حديثها إلى نهى عبدالعزيز بقولها: "أنا كنت لابسة الكمامة بس قلعتها دلوقتي، عشان بعيدة عنك، وعمومًا الكمامة فيها دانتيل زي الفستان، وأنا مبسوطة جدًا بعدد الأفلام المصرية، وكل الأفلام المصرية وغير المصرية قوية".

وأعربت "عنبر" عن أمنياتها بعودة السينما المصرية إلى قوتها المعهودة، متوقعة أن يفوز فيلم مصري بالجائزة: "دائما أقول إن اللي بيكسب هو الأفضل والأحسن لكن أتمنى إن اللي يكسب يكون مصري".

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، وسيشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان بعدما يجرى عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الثانية والأربعين 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.