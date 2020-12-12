جهود الداخلية خلال أسبوع أبرزها.. ضبط 78883 قضية سرقة كهرباء بـ16 مليون جنيه

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون ، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – 46 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء).

ضبط (22) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3752) حكم قضائى متنوع.

ضبط (499) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط عدد (73) عنصر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن ( الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – الدقهلية – السويس – الفيوم – أسيوط – سوهاج – أسوان ) بإجمالى مضبوطات (40) قطعة سلاح نارى ( 27 بندقية آلية – 6 بنادق خرطوش – 1 مسدس- 6 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح نارى – مخدرات - سرقة متنوعة".

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1214) قطعة سلاح نارى (148 بندقية آلية – 195 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 81 مسدس – 790 فرد محلى الصنع – 14938 طلقة مختلفة الأعيرة – 1407 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (19) تشكيل عصابى ، ضموا (64) متهماً ، إرتكبوا (102) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (119) قضية أحداث.

إعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (53) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (95) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (501739) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

- (2085) حكم جناية.

- (177350) حكم حبس.

- (248967) حكم غرامة.

- (73337) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (8767 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

- ضبط (159) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (5668 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (765180 جنيه).

- ضبط (24) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (301530 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

- ضبط (8584) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1086,582) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (334) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (246,301) طن ، وكذا ضبط (100) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (13,891) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (78883) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61,342,449) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (1969) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (192) قضية ضرائب عامة ، كشف (124) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (125) قضية فى مجال الجمارك ، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (602) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (614) حكم قضائى ، (88) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (4) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس وإستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى - غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1981253199جنيه مصرى) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (2015) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (8 متهمين) إرتكبوا (14) واقعة.

قضايا المصنفات:

ضبط (77) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (456) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (843) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (41) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (186) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (81) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (372) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6501) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1184) قضية مقاهى مخالفة.

غلق (4126) محل مخالف لمواعيد الغلق.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 37980 سائق نقل جماعى).

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1794) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1878) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (180٫372 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (350٫428 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (19,232 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫535 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (17٫170 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الفودو، وزنت (1,083 كيلو جرام).

عدد (83555) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (7) قضايا بإجمالى (7) متهمين .. بمضبوطات بلغت (250 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (236825) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (46680 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 296 قيادة تحت تأثير مخدر ، 6142 موقف عشوائى).

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (21) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (43) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (2198) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.