محافظ الغربية يتابع إنشاء كورنيش محلة أبو علي وتطوير مساكن الجمهورية

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة الانتهاء، وفق جدول زمني عاجل، من أعمال التطوير بقرية محلة أبو علي، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، التي تتضمن رصف و تأهيل وتطوير كورنيش مدخل القرية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه جاري تغطية مصرف الشركة، وإنشاء كورنيش على البحر المالح، وتدبيش بطول 700 متر تقريبا، بداية من كوبري السكه الحديد وحتى كوبري مرور المحلة.

وأشار محافظ الغربية، في توجيهاته، إلى ضرورة استكمال أعمال ربط شارع الثورة بطول 900 متر تقريبا، حيث تم وضع طبقة السن وجاري وضع طبقة الرصف النهائية لأحد أهم الشوارع الحيوية بقرية محلة أبو علي، بالإضافة إلى عمل تمهيد بالجليدر لمسافة 350 متر بالطريق الرابط بين ميدان السلام وحتى طريق محلة زياد القديم.

كما شدد "رحمي" على إنهاء أعمال التطوير بالمدخل الشرقي لمحلة أبو علي (طريق المقابر) بطول 1 كم تقريبا، الذي سيتم إعادة رصفه وتهيئته وربطه بمجمع المصالح الحكومية، كما سيتم عمل تطوير وتجميل بميدان السلام.

كما باشر محافظ الإقليم، أعمال تطوير منطقة مساكن الجمهورية التي تضم أكثر من 700 شقة سكنية، التي يقطنها عدد كبير من المواطنين بنطاق حي ثاني، الذي يشهد أعمالا مكثفة، منها تغيير خطوط الصرف بطول 400 متر تقريبا، تشمل 3 شوارع رئيسية.

وأشار المحافظ إلى تكليف رئيس المدينة العمالية بأهمية عمل خطوط الصرف الجديدة بأقطار 8 و 10 بوصة (ضعف أقطار المواسير السابقه المتهالكة) فضلا عن تغيير مواسير الصرف المنزلية لعدد 12 عمارة سكنية حتى الآن، كما تواصلت أعمال تغيير خطوط مياه الشرب واستبدالها بخطوط جديدة تستوعب الكثافة السكانية الموجودة بالمنطقة.

في المقابل، باشر زين العابدي، رئيس المدينة العمالية، تدشين حملة مكبرة لصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بالطريق الدائري، حيث قامت الإنارة العامة بمركز ومدينة المحلة الكبرى بإنهاء الصيانة لأكثر من 750 عامود إنارة، بطول الطريق الدائري، المواجه للعديد من الوحدات والرابط بين طريق المنصورة وطنطا، وكذلك شملت أعمال صيانة الأعمدة بطريق "طنطا – المحلة ".

وأشار رئيس المدينة إلى صيانة جميع كشافات الإنارة الموجودة علي الأعمدة وغلق فتحات الأعمدة وربط الأسلاك الهوائية ورفع الوصلات غير الشرعية، كما تم صيانة العديد من الأعمدة بقرى المركز حفاظا على أرواح المواطنين.