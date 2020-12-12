النقل: تذكرة موحدة للقطار الكهربائي والأوتوبيس والمترو قريبا

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن مواصلة العمل على الانتهاء من كافة الدراسات المهمة لاستقلال القطار الكهربائي ومترو الأنفاق والأوتوبيسات بتذكرة موحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها قريبا، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: التذكرة الموحدة ستربط تذاكر المترو بالقطار الكهربائي ثم بالمونوريل

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن التذكرة الموحدة ستربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه، إضافة إلى الربط مع تذاكر أوتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات، موضحا أن الهدف من تنفيذ مشروع التذكرة الواحدة التخفيف على المواطن وعدم الانتظار كثيرا أمام شبابيك التذاكر.

الوزير: الهدف من تطبيق التذكرة الموحدة منع أي راكب من التهرب من الدفع

وأضاف وزير النقل أن من الأهداف الخاصة بتنفيذ المشروع منع أي راكب من التهرب من دفع قيمة تذكرة ركوب أي وسيلة مواصلات، مشيرا إلى أن التذكرة الموحدة ستشكل خدمة مميزة للركاب في مجال المواصلات بمصر، مشددا على أنّ الوزارة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات التحديث والتطوير في جميع مجالاتها.

وزير النقل: نعمل حاليا على إدخال وسائل مواصلات حديثة فى مصر لتقديم خدمات أوروبية للركاب

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إدخال وسائل مواصلات حديثة فى مصر مثل القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع، وذلك لتقديم خدمات أوروبية لجميع الركاب، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتخفيف الزحام المرورى بالعديد من المحاور المرورية فى مصر، موضحا أنّ غرفة أزمات وزارة النقل تتابع سير العمل لحظة بلحظة بجميع هيئات الوزارة، لوضع سيناريوهات بديلة حال حدوث أزمات من شأنها تعطيل حركة القطارات بالمترو والسكة الحديد.

الوزير: تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجميع هيئات الوزارة للوقاية من تفشي فيروس كورونا

وأوضح وزير النقل، أنّ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا يتم اتخاذها بشكل منتظم، وتعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، إضافة إلى تعقيم المحطات ومنافذ صرافين بيع التذاكر، لافتا إلى أنّ جميع العاملين في السكة الحديد ومترو الأنفاق يرتدون الكمامات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين والركاب، وهناك وحدات إسعافية متنقلة بالمترو والسكة الحديد لعلاج الحالات المرضية المزمنة والحرجة.