العثور على فتاتي شبرا المتغيبتين: كانوا بيتفسحوا في إسكندرية

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، على فتاة متغيبة، تدعى "آلاء" طالبة بالصف الثالث التجاري بشبرا الخيمة، حيث تبين وجودها بصحبة صديقتها، إسراء أحمد، بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية.

وكشفت التحريات عن اتصال الفتاة بوالدها من إحدى المحال بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية، تطلب منه أن يذهب إليها، وأن صديقتها أخذت كل ما معها من أموال.

وتبين أن الفتاتين ذهبتا لمدينة الإسكندرية عقب خروجهما من المدرسة، وجرى تسليمهما لأسرتهما، مع التعهد بحسن رعايتهما.

وكانت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قد شهدت اختفاء فتاتين بالصف الثالث التجاري، في ظروف غامضة دون علم أسرتهما بأي معلومات تفيد بالوصول إليهما.

ليست الواقعة الأولى

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة تغيب الفتاة منار أحمد عبد المنعم، الطالبة بجامعة بنها، التي تغيبت منذ منتصف الشهر الماضي حيث تبين مرورها بحالة نفسية أفقدتها النطق، وتبين تواجدها لدي إحدى الأسر بمحافظة الاسماعيلية التي عثرت عليها بهذه الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتسلمت الأسرة ابنتها مع التعهد بحسن رعايتها.

كان والد الفتاة قد تقدم ببلاغ إلى جهات الأمن باختفاء ابنته منار منذ 14 نوفمبر الماضي، مؤكدا أنه حدث قبيل اختفائها مشكلة بينها وبين والدتها، بسبب رسوبها في أحد الامتحانات بالكلية.

وتشكل فريق بحث، قاده اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، وخلال جهود البحث أبلغ والد الفتاة بعودة ابنته.

وكشفت التحقيقات أن الأب تلقى اتصالا من ابنته تخبره بأنها متواجدة بمنطقة القنطرة، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور ذهب إليها هو وشقيقها.

وتبين أن المتغيبة كانت مقيمة لدى إحدى الأسر هناك، بعد أن عاتبتها والدتها على ما حدث لها العام الجامعي الماضي ورسوبها في النتيجة النهائية، حيث استقلت القطار إلى الإسماعيلية، وهي في حالة نفسية سيئة وتبكي.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى الأسر عثرت على الفتاة، وأقامت برفقتهم، وهي بحالة سيئة أفقدتها القدرة على الكلام، فقاموا على رعايتها رعاية تامة، حتى استردت وعيها، وعلى الفور تواصلت مع أسرتها وأجهزة الأمن، وأخبرتهم بمكانها وتم إعادتها للقليوبية.

وتقدمت أسرة الطالبة بالشكر لأجهزة الأمن ولكل من ساهم في عملية البحث عنها طوال فترة تغيبها.