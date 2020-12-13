"أبوظبي التجاري" يُشارك في ندوة مهارات الخريجين في سوق العمل

شارك بنك أبوظبى التجارى - مصر (ADCB)، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، فى الندوة التى نظمها المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، تحت عنوان: «مهارات الخريجين المطلوبة فى سوق العمل المصرية»، مع أصحاب ورواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية، لمناقشة تأثير جائحة «كورونا» على سوق العمل والتغيرات التى حدثت فى مجال التوظيف لخريجى الجامعة، وفقاً لبيان البنك. يأتى ذلك فى إطار حرص بنك أبوظبى التجارى - مصر الدائم على المساهمة فى تطوير فكر الشباب ورواد الأعمال للتعرف على مستجدات سوق العمل لمقابلة احتياجاته عبر مشروعاتهم، وكذلك مواكبة التغيرات الطارئة بسوق العمل ومجالات التوظيف تأثراً بجائحة «كوفيد 19». ويولى بنك أبوظبى التجارى - مصر أهمية كبيرة لتعزيز فكر ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية، بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزى، وذلك لدورهما فى خلق المزيد من الوظائف ذات الأثر الاجتماعى والاقتصادى الإيجابى للشباب والمجتمع، حيث يوفر هذا الفكر منافذ جديدة لخلق الوظائف التى يمكن أن تساعد فى تقليل معدلات البطالة برؤوس أموال قليلة نسبياً. كما شارك فى الندوة التى أقيمت بجامعة الإسكندرية كل من: الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد عبدالعظيم القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ومها فخرى المدير التنفيذى لمشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، وهانم الشناوى مدير مشروع المركز الجامعى بالجامعة الأمريكية، ولفيف من رؤساء مجالس إدارات الشركات، ورجال الصناعة، والمجتمع المدنى.

ناقشت الندوة عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بسوق العمل، كان فى مقدمتها «الاتجاهات الحالية والتحديات بشأن تعيين الخريجين الجدد من ذوى المؤهلات العليا»، و«مقترح عمل استبيان للمنشآت حول مهارات سوق العمل الواجب توافرها من خريجى الجامعات».