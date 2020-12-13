طقس الأحد مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 27

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبارد ليلًا، مع رياح معتدلة، فضلا عن تكون شبورة مائية صباحا، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.

ويتوقع خبراء الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية، بارد ليلًا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة بالنهار على جنوب سيناء، حار على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية

القاهرة العظمى 27 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 16

دمياط العظمى 24 والصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 17

السويس العظمى 26 والصغرى 16

العريش العظمى 27 والصغرى 17

طابا العظمى 24 والصغرى 18

سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18

الغردقة العظمى 28 والصغرى 15

الفيوم العظمى 27 والصغرى 14

بني سويف العظمى 28 الصغرى 14

المنيا العظمى 29 والصغرى 15

أسيوط العظمى 31 والصغرى 14