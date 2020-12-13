"الداخلية" تبعد نيجيرية خارج البلاد وتحرم يمنية من الجنسية المصرية

أصدَرت وزارة الداخلية 3 قرارات بأرقام 1881، و1886، و1891 لسنة 2020 متعلقة بالجنسة تتضمن حرمان سيدة من الجنسية المصرية، ورفض فلسطيني اكتسابها، وإبعاد شخص خارج البلاد.

وجاءت القرارات كالتالي:

- تحرم سباء حسين صالح على الأنسي، يمنية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها وذلك لدواعٍ أمنية.

- تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة FERANMI RASHID ATADENIJI، نيجيرية الجنسية، من مواليد 25 ديسمبر 1982.

- يرفض طلب إياد حسين شعبان حسونة، فلسطيني الجنسية، من مواليد 13 ديسمبر 1978، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده لدواعٍ أمنية.

ونُشرت القرارات في الوقائع المصرية.