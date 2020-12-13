رئيس التحرير

محمود مسلم

"الداخلية" تبعد نيجيرية خارج البلاد وتحرم يمنية من الجنسية المصرية

رفض منح الجنسية المصرية لمواطن فلسطيني

كتب:

الوطن
09:54 ص | الأحد 13 ديسمبر 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أصدَرت وزارة الداخلية 3 قرارات بأرقام 1881، و1886، و1891 لسنة 2020 متعلقة بالجنسة تتضمن حرمان سيدة من الجنسية المصرية، ورفض فلسطيني اكتسابها، وإبعاد شخص خارج البلاد.

وجاءت القرارات كالتالي:

- تحرم سباء حسين صالح على الأنسي، يمنية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها وذلك لدواعٍ أمنية. 

- تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة FERANMI RASHID ATADENIJI، نيجيرية الجنسية، من  مواليد 25 ديسمبر 1982.

- يرفض طلب إياد حسين شعبان حسونة، فلسطيني الجنسية، من مواليد 13 ديسمبر 1978، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده لدواعٍ أمنية.

ونُشرت القرارات في الوقائع المصرية.

 

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل

"قريطم" يكشف تفاصيل خدمة إلكترونية تطلقها وزارة الداخلية لأول مرة

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

وزارة الداخلية تكشف غموض 48 جريمة.. تنوعت بين القتل العمد والسرقة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

"نقل البرلمان" تشيد باستعدادات وزارة الداخلية لموجة الطقس السيء