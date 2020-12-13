"الداخلية" تبعد نيجيرية خارج البلاد وتحرم يمنية من الجنسية المصرية
رفض منح الجنسية المصرية لمواطن فلسطيني
كتب:
الوطن
09:54 ص | الأحد 13 ديسمبر 2020
وزارة الداخلية
أصدَرت وزارة الداخلية 3 قرارات بأرقام 1881، و1886، و1891 لسنة 2020 متعلقة بالجنسة تتضمن حرمان سيدة من الجنسية المصرية، ورفض فلسطيني اكتسابها، وإبعاد شخص خارج البلاد.
وجاءت القرارات كالتالي:
- تحرم سباء حسين صالح على الأنسي، يمنية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها وذلك لدواعٍ أمنية.
- تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة FERANMI RASHID ATADENIJI، نيجيرية الجنسية، من مواليد 25 ديسمبر 1982.
- يرفض طلب إياد حسين شعبان حسونة، فلسطيني الجنسية، من مواليد 13 ديسمبر 1978، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده لدواعٍ أمنية.
ونُشرت القرارات في الوقائع المصرية.