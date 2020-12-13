755 مرشحا بالقائمة المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة طنطا

أعلن ‏الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية داخل كليات الجامعة، بإجمالي 755 طالبًا وطالبة.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومي مفصل عنها منذ بدايتها.

وتضم اللجنة الدكتور محمد ‏إبراهيم عميد كلية الحقوق، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وطالب وطالبة ممن لم يتقدموا للترشيح.

وأشار الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمنى تم إعلان الكشوف المبدئية اليوم، ومن المقرر أن يتم تلقي الطعون غدًا الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

في سياق آخر، افتتح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين، والذي تنظمه كلية التمريض جامعة طنطا تحت عنوان" البحث العلمي في التمريض والتنمية المستدامة".

وأكد الدكتور كمال عكاشة، إيمان جامعة طنطا الشديد بدور البحث العلمى بوصفه أحد ركائز التنمية خاصة مع الظروف الصعبه التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلي حرص الجامعة على توفير الفرصة لشباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية من خلال إقامة المؤتمرات التي تهدف الى إثراء البحث العلمي والتعرف على الجديد في العلوم.

وأوضحت الدكتورة عصمت محمد جميعى، القائم بأعمال عميد كلية التمريض جامعة طنطا، أن المؤتمر يناقش بحث في ضوء المحاور الرئيسية للمؤتمر منها ‏تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في البحث العلمي، بما يضمن تحقيق الرؤية المستقبلية للبحوث العلمية في التمريض 2030، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي في التمريض.