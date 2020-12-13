طقس غدا الاثنين.. دافئ نهارا وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع وجود أتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين 14 ديسمبر، حيث تشهد مناطق القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للدفء بارد ليلًا.

ونوهت الأرصاد، بأن تشهد السواحل الغربية طقس معتدل يميل للدفء على السواحل الشمالية، بالإضافة لوجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأكدت الأرصاد، أن مناطق جنوب سيناء، ستشهد غدا طقس مائل للحرارة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بالإضافة لطقس دافئ على شمال الصعيد، حار على الجنوب.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد كل من مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء طقس بارد، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الأمطار، أعلنت الأرصاد وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مطروح وأمطار متوسطة على مناطق الاسكندرية ورشيد وبلطيم، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق دمياط بورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وطابا ونويبع.

وأعلنت الأرصاد، وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومد القناة وشمال الصعيد وتؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 20 14

وداي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 15

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 20 13

السلوم 19 11

سيوة 20 11

بورسعيد 23 14

دمياط 24 14

الزقازيق 22 15

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 23 14

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 26 16

نخل 26 08

نويبع 26 19

طابا 24 18

كاترين 18 05

الطور 29 18

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 28 15

مرسى علم 27 14

الفيوم 23 13

بني سويف 23 13

المنيا 24 11

أسيوط 25 12

سوهاج 26 12

قنا 28 12

الأقصر 30 12

أسوان 31 13

إدفو 31 14

أبوسمبل 31 14

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 29 17

أبورماد 28 17

حلايب 28 18

رأس حدرية 27 18.