"من مصر" يعيد إذاعة حواره مع نبيل فاروق احتراما لمسيرته الأدبية

قال الإعلامي عمرو خليل، إن حلقة اليوم الأحد من برنامج "من مصر"، الذي يشارك إلاعلامية ريهام إبراهيم في تقديمها، ستشهد حوار مع الدكتور نبيل فاروق، الكاتب والأديب، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا.

وأضاف خلال تقديمه لمقدمة حلقة اليوم، من برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc"، أن الحلقة ستتناول أيضا الحديث عن وباء كورونا المستجد، واللقاح الصيني المستقدم إلى مصر لمواجهة الفيروس، والدفعة الأولى التي استقبلتها مصر قبل أيام، والدفعة الثانية وموعد وصولها، وأمور كثيرة أخرى.

وبدورها أشارت الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة البرنامج، إلى أن لقاء الكاتب نبيل فاروق، عُرض من قبل على شاشة البرنامج، ويتم إعادته اليوم، اتحتراما وتقديرا لمسيرة كاتب وروائي، تربى على قلمه أجيال كثيرة، وحقق نجاحا كبيرا ودائم في كل عطائاته الأدبية.

وأوضحت أن الحوار مع الأديب الراحل، كان جرى في بيته، وكان واحدا من اللقاءات الأخيرة، التي تم تسجيلها داخل منزله، ولا تستطيع أن تجزم أن كان أخر لقاء تليفزيوني له قبل رحيله أم لا، لكنها أكدت على حسن استقباله وحفاوتها رغم مرضه، فقد كان سعيدا بالتحدث عن تاريخه وعن أسرار في حياته.

وصرحت أن انطباعها الشخصي عن الحوار، أن الأديب الراحل كان في حاجة إلى الظهور إعلاميا في هذا التوقيت باللأخص، حتى يصرح بأشياء كثيرة عن مسيرته، وعن طموحه في تجسيد هذا الإنتاج الروائي الغزير على شاشة الدراما والسينما، وعن تمنيه بتقديم الفنان أحمد عز الشخصية الرئيسية بسلسلة روايات "رجل المستحيل" ي عمل فني درامي او سينمائي.

وتابعت: "وهذه الأمنية موجودة ومتاحة برغم رحيله، وممكن أن تنفذ، واعتقد أنها سسيكتب لها النجاح، لأن في النهاية الورق كان أكثر من رائع، وبدليل تأثيره في أذهان أجيال كثيرة".

واستطردت: "هو استعجل الرحيل، لأنه وعدني بلقاء أخر داخل الأستديو، ووعد بزيارة لنا هنا في برنامج من مصر، لانه كان يرغب أن يتحدث عن عطاء اخر بيقدمه عن المرآة، وأداني كتاب الحقيقة جميل وكتب فيه أن المرآة لازم تكون هي الأهتمام القادم، عشان هي عمود هذا المجتمع، وكان بيقول أن حوارنا القادم في عيد الأم".

وأردفت: "قال أتمنى أن اظهر في عيد الأم، واتكلم عن مقدار المرآة في المجتمع والام تحديدا، وأزاي هي اللي بتنبي في هذه الفترة الدقيقة، هذا المجتمع بكل اختلافاته وأطيافه، ولكن زي ما قولت الأديب الراحل أستعجل الرحيل، ولكن أعماله باقية، والنهاردة هيكون حوار بيعاد للمرة الثانية، احتارما لهذه النجاحات وهذه السيرة الذاتية الحلوة المليانة بدروس اللي ممكن نستفيد منها".