أغاني وبابا نويل في استقبال المسافرين بمطار القاهرة احتفالا بالكريسماس

شدد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، على ضرورة الاستعداد الكامل لكل ظروف التغيرات المناخية خلال فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وقال عنبة، لـ"الوطن": "مستعدون لاستقبال موسم الشتاء وأعياد رأس السنة الميلادية، بمزيد من الانضباط، ونعمل على إضفاء لمسة جمالية، بمحيط جميع المطارات المصرية، حتى ننقل المسافر إلى أجواء مختلفة يشعر بها بمجرد وصوله إليها".

عنبة: مطارتنا مؤمنة 100%

وأضاف: "مطارتنا مؤمنة بنسبة 100%، ونسعى دائما لبذل المزيد، لخدمة الركاب والسائحين، ونتمنى أن نقدم شكل وصورة مختلفة للاحتفالات هذا العام، لخلق مناخ مختلف خاصة في ظل جائحة كورونا المستجد".

وبدأت مباني مطار القاهرة الدولي استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس بشكل مختلف هذا العام، حيث تزينت صالات السفر والوصول بأشحار الكريسماس، وبابا نويل، لتكون في مقدمة مستقبلي ومودعي المسافرين.

وشددت قيادات الشركة القابضة للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوي على ضرورة استقبال العام الجديد، كما هو متبع كل عام مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الطبية الوقائية الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المسافرين والسائحين والعاملين بصالات السفر والوصول بجميع مباني الركاب.

بابا نويل يستقبل رواد مطار 1

ففى مبنى الركاب رقم 1 والذي يديره الملاح أشرف حافظ، يقف بابا نويل ليرحب بالمسافرين، وسط مجموعة من حقائب الهدايا، يلتف حولها الركاب والمسافرين لإلتقاط الصور، حيث مظاهر الاحتفال ترافق المسافرين منذ لحظة دخولهم لصالات السفر مرورا بإجراءات السفر والوزن، والجوازات ثم الترانزيت وصولا إلى بوابة الخروج الخاصة بالسفر. الأمر لا يختلف كثيرا في صالات الوصول.

الإذاعات الداخلية تبث أغاني الميلاد

وتبث الإذاعات الداخلية مقطوعة عيد الميلاد الشهيرة، خلال إنهاء إجراءات الوصول ليستمتع العائدين من الخارج بمظاهر أجواء عيد الميلاد التي تحيط بالجميع.