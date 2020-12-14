النتيجة النهائية لانتخابات النواب: 409 نواب خارج برلمان 2020

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية للجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بانتخابات المرحلة الثانية والأخيرة، والتي حصد خلالها حزب مستقبل وطن مقاعد الأغلبية بحصوله على 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية، فيما خسر 200 نائب حالي الانتخابات، في مقابل احتفاظ 176 نائبا بمقاعدهم النيابية، فيما تم تأجيل حسم مقعد دائرة دير مواس بالمنيا لأجل غير مسمي.

وعن أبرز الفائزين بجولة الإعادة جاء أبرزهم النائب عمرو السنباطي بدائرة مدينة نصر، وأحمد الشرقاوي بدائرة المنصورة، وضياء الدين دواود بدمياط ومحمد عبدالعليم داود بكفر الشيخ، وعلي عبد الونيس في البساتين، فيما ضمت قائمة أبرز الخاسرين النائب أحمد طنطاوي، والنائب أكمل قرطام، والنائب إلهامي عجينة، والمرشحة سمر فرج فودة في مصر الجديدة.

وطبقا لنتيجة الانتخابات، جاءت حصة الأحزاب والمستقلين بمقاعد المجلس الجديد الـ568، وذلك قبل تعيينات رئيس الجمهورية، حيث تصدر حزب مستقبل وطن النتائج بحصده 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية.

وطبقا للنتائج سيكون حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بحصوله على أكثر من 50% من مقاعد مجلس النواب الجديد، وذلك بعد فوز 315 مرشحا منتميا له بالسباق الانتخابي، بينما حل المستقلون بالمركز الثاني بـ93 مقعدا، بينما جاء بالمركز الأخير حزبا العدل وإرادة جيل.

رئيس الزمالك المعزول وأحمد طنطاوي وأكمل قرطام أبرز الخاسرين

كما كشفت النتائج مصير أعضائه في 2015، وعددهم 586 نائبا حاليا، وذلك بخروج 409 أعضاء من برلمان 2020 "أي ما يعادل 70%"، بعد خسارة 200 بالمارثون، وعدم خوض 209 أعضاء للانتخابات من الأساس، ليحتفظ في المقابل 176 نائبا بمقاعدهم النيابية بفوزهم في السباق، بينما تأجل مصير نائب وحيد بدائرة "دير مواس" بالمنيا لحين إجراء الانتخابات بها مستقبلا.

السنباطي وضياء الدين داود وعبد الونيس أبرز فائزي جولة الإعادة

وعلى مستوى النواب الـ176 الذين احتفظوا بمقاعدهم البرلمانية، فتوزيعهم كالآتي 40 نائبا فازوا بالمرحلة الأولى كان أبرزهم النواب: "محمد أبو العينين – محمد الحسيني- محمود الصعيدي"، و38 نائبا بالمرحلة الثانية كان أبرزهم: "ضياء الدين داوود – محمد السلاب - طلعت السويدي"، و98 نائبا فازوا بالقائمة الوطنية من أجل مصر كان أبرزهم "الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان".