الخميس المقبل.. آخر أيام التعامل على أراضي الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أن مهلة التعامل على أراضي الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، ستنتهي يوم الخميس القادم.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن الهيئة قررت فتح باب التقدم كمهلة أخيرة للتعامل على أراضي الحزام الأخضر للأراضي الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانا حتى الخميس القادم الموافق 17 من ديسمبر القادم، للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، للتقدم بالمستندات الخاصة بالملكية وتحديد نظام السداد (عيني – نقدي).

الخميس القادم آخر أيام للتعامل على أراضي الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر

كان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أعلن أنه يشترط الإلتزام بتاريخ السداد 1/1/2019 للتعامل النقدي محملاً بالأعباء من ذلك التاريخ، وذلك للذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر في الدعاوى المقامة على أرقام 4225 لسنة 67، 64657 لسنة 70، 4201 لسنة 71، 64434 لسنة 71، وفى حالة عدم التقدم فى الفترة المذكورة تعتبر هذه الحالات ملغاة، ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.

وكان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أشار إلى أن ذلك يأتى إستجابة للطلبات المقدمة من المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لإستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فداناً، وإلحاقا للإعلان المنشور بتاريخ 4/8/2020 بشأن فتح باب التقدم خلال الفترة من 9/8/2020 إلى 23/8/2020.

جهاز مدينة "القاهرة الجديدة" يسترد قطعة أرض بمساحة 15 فدانا أمام مدينتى

كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة الامتداد بالمدينة، أسفرت عن إسترداد قطعة أرض بمساحة 15 فدان، أمام مدينتى، وذلك بمشاركة المهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الإمتداد، وبتأمين مباشر من إدارة أمن الجهاز، بقيادة العميد هشام أحمد مهدي، والإدارات المختصة بالجهاز.

إزالة عدد 188 محل أنشطة مختلفة:

وكان رئيس جهاز " القاهرة الجديدة"، أوضح أنه تم إزالة عدد 188 محل أنشطة مختلفة فى مدة لا تزيد على 3 ساعات، وهى عبارة عن (عشش - غرف مبيت - أكشاك - مبان من الطوب - مزرعتي حيوانات - 4 مراكز صيانة)، وقد تم هدمها وإزالتها بالكامل وإزالة الأسوار وجميع المنشآت الموجودة، وتنفيذ الأعمال دون حدوث أى تجاوزات.

غنيم : الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختلفة

وكان المهندس أمين غنيم، أكد إن الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختلفة، من وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة التعمير برئاسة مدير البحث الجنائي، ومديرية أمن القاهرة، وتحت إشراف مدير الإدارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة، وقطاع الأمن المركزي بجانب إخطار قطاع الأمن الوطني، وتجهيز جميع المعدات العاملة فى الجهاز.