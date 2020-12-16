استقبال طلبات الترشح لانتخابات برلمان الشباب بالدقهلية

استقبلت اللجان المتخصصة، طلبات الترشح لانتخابات برلمان الشباب 2020، بمقر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بنظامي الفردي والقائمة "إلكترونيا" تحت شعار "كن قيادياً..كن مؤثراً"، كنموذج لمحاكاة مجلس النواب، "نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية"، وتتراوح أعمارهم بين 18- 25 عاما ممن لهم حق الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب، وإشراف منى جودة مدير عام إدارة التعليم المدنى والبرلمان.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد حددت الجدول الزمني لقبول طلبات الترشح بدء من اليوم الأحد 13 حتى الخميس 17 ديسمبر من العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساءً، بمقرات مديريات الشباب والرياضة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والضوابط للوقاية من جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة شروط للترشح ومنها: يجوز الترشح على مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما، لا يتم قبول أوراق الترشح إلا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشحا فرديا أو قائمة، ذلك طبقا للمستندات المطلوبة (أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها، صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، إثبات عضوية مركز الشباب التابع له"، وتشكل بمديريات الشباب بالمحافظات لجنة إشراف على الانتخابات لتوضيح إجراءات العملية الانتخابية للمشاركين بالانتخابات وتوفير مستلزمات العملية الانتخابية.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة التى من بينها محافظة الدقهلية وهم (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).

وتشمل عدد مقاعد الدقهلية 33 مقعدا منهم 16 مقعدا فرديا و17 مقعدا قائمة، وتجري عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين.

وتجري العملية الانتخابية بنظاميها الفردي والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردي 270 مقعدا بينما مقاعد القائمة 298 مقعدا وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين (الفردي أو القائمة)، من قبل اللجنة العليا للانتخابات بأسبقية الترشح إلكترونيا.

يذكر أن اللجنة العليا وضعت الرموز الانتخابية للمرشحين (فردي أو القائمة) ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية، بأسبقية الترشح إلكترونيا، كذلك تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي 568 مقعدا وكذلك الدوائر الانتخابية إلى 100 دائرة انتخابية.