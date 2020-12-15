إحالة متهمين بـ"الإرهابية" للمفتي لقتلهما أمين شرطة ببني سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف باحالة المتهمين "عمرور رمضان عثمان حميدة"، 23 سنة، عامل، مقيم بناحية "عزبة إسلام"، التابعة لقرية "الكوم الأحمر"، و"عبد العظيم محمود عبد العظيم"، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس، ومقيم بقرية "تزمنت الشرقية"، بمركز بنى سويف، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، لاتهامهما بقتل أمين شرطة قبل نحو 5 سنوات.

وقررت المحكمة، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الحي كمال الدين مازورة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، والدكتور رؤوف رفعت راجي، ولأمانة سر جمال مؤمن، ومحمد جلال، تأجيل محاكمة 8 متهمين آخرين في القضية، إلى جلسة 12 يناير القادم.

وأدانت المحكمة المتهمين بالتورط في ارتكاب جريمة قتل "خليفة حسن عبد الجيد"، أمين شرطة بالأمن الوطني، وإصابة مزارع بطلقات نارية، إثر قيامهم باطلاق عدد من الأعيرة النارية عليهما، أثناء مرورهما على الطريق الزراعي، في 25 أكتوبر 2015، حيث كان بعض المتهمين يستقلون سيارة "شاهين"، رقم 104409ملاكي، وانتظروا وصول المجني عليهما، وقاموا بإطلاق 22 عياراً نارياً عليهما، مما أسفر عن مقتل أمين الشرطة وإصابة الآخر.

ووجهت المحكمة إلى المتهمين قيامهم بقتل "خليفة حسن عبد الجيد" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، تنفيذاً لغرض جماعتهم الإرهابية، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض السلاح والذخيرة، وتتبعوا خطاه، وقام المتهم "عبد العظيم محمود" بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه، قاصداً إزهاق روحه وقتله، محدثاً اصابته الموجودة بالصفة التشريحية الموجودة في أوراق القضية.

وأكدت تحقيقات المحكمة أنهما شرعا في قتل "سلطان عبد العظيم سلطان"، 44 سنة، فلاح، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأنه حال قيادته سيارته وبجواره القتيل، أطلق المتهم الأخير عدداً من الأعيرة النارية لقتل أمين الشرطة، غير عابىء بحياة من برفقته، مع علم باقى المتهمين بمرافقة المزارع المجني عليه، مما أحدث إصابته.

واستشهد أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني فرع محافظة بني سويف، مطلع عام 2016 عقب تلقيه عدة أعيرة نارية من مجهولين بحي الزهور في المدينة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة وتلقي القبض عليهم، وبعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة اثنين من المتهمين إلى مفتي الجمهورية.