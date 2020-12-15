عاجل.. مصرع شخصين تحت عجلات قطار قويسنا بالمنوفية

لقي شاب وموظف مصرعهما تحت عجلات قطار قويسنا بمحافظة المنوفية، قبل قليل، أثناء مروروهما من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، بجوار محطة قطارات قويسنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن القطار مزق جثتي المجني عليهما إلى أشلاء، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى قويسنا، تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع شاب وموظف، سقطا أسفل قطار القاهرة الإسكندرية، أثناء مرورهما من مكان غير مخصص للعبور.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان أن المجني عليهما يُدعيان "يوسف ع. ع."، 22 سنة، مقيم بقرية "الرمالي"، و"سامح ع. ش."، 38 سنة، مقيم بقرية "بجيرم"، قد لقيا مصرعهما في الحال، إثر سقوطهما تحت عجلات القطار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.