نقل الباعة الجائلين ببني سويف إلى سوق حضاري جديد نهاية ديسمبر

شكى أهالي منطقة ترعة البوصة بمدينة بني سويف، من انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، والمطاردات التي تجري بينهم وبين موظفي الوحدة المحلية وقسم شرطة المرافق، والتي تنتهي بضبطهم، قبل أن يتم الشروع في إنشاء سوق حضاري بالمنطقة يكون الأول من نوعه في المحافظة، إلا أن نقص الخدمات حال دون تشغيله بالشكل المطلوب، قبل أن تبدأ أجهزة المحافظة التنفيذية إعادة تشغيله بعد تطويره بالشكل الملائم للباعة والمواطنين وتوفير وسيلة مواصلات.

وسيفتتح سوق ترعة البوصة نهاية الشهر الجاري، عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع الرئيسية، وتحقيق الانسياب المروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة تقدم خدمات حيوية، حيث يتضمن السوق، باكيات مخصصة للباعة، وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، فضلًا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، بجانب تزويده بكاميرات تأمين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مد خطوط السرفيس حتى موقع السوق، للتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال عليه، حيث سيكون المنفذ الوحيد لبيع السلع الأساسية بالمنطقة من الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى تزويده بكاميرات تأمين، كذلك باكيات وممرات بشكل منظم.

وأضاف أنه الإعلان عن الأسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعاً وتاجراً، والذين قد تم حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام وعلى مصباح وعن طريق لجان مختلفة من المحافظة، موضحاً أنه يتم السير حالياً في إجراءات التعاقد معهم تمهيداً لتسكينهم خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم تسكين باقي المتقدمين تباعاً في المراحل التالية، ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضاري.