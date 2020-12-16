حبس المتهمين بخطف طفل قنا.. وكيرلس: دلعوني وجابولي شيبسي وتابلت

قررت النيابة العامة في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، حبس 3 متهمين بخطف طفل من قرية الحسينات في دائرة المركز أثناء ذهابه إلى المدرسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بضبط كل من «عبدالفتاح.م»، 22 عامًا، و«إمام.أ»، 25 عامًا، و«سيد.ع»، 30 عامًا، وبحوزتهم 60 ألف جنيه، قيمة مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية.

واعترف المتهمون الثلاثة بخطف الطفل كيرلس جرجس عدلي، 8 سنوات، وطلب فدية من والده، وقال المتهم الأول إنه نظرًا لإقامته بذات القرية محل إقامة أسرة الطفل، فإنه قرر اختطافه ومساومة أسرته على إطلاق سراحه نظير الحصول على مبلغ مالي كفدية، مشيرًا إلى أنه استعان بالمتهميّن الثاني والثالث، وخلال ذهابه إلى المدرسة خطفوا الطفل داخل «توك توك» ووضعوه في زراعات القصب.

وأضاف المتهم بقيامهم بإطلاق سراح الطفل المختطف عقب حصولهم على مبلغ الفدية 60 ألف جنيه وإسورتين ذهبيتين، من والد المجني عليه.

وروى الطفل كيرلس جرجس عدلي، أنه فوجئ باثنين يركبان «توك توك»، اثناء ذهابه إلى المدرسة، وقاموا بالجري وراءه هو وزملاءه، إلا أن زملائه تمكنوا من الهرب، بينما وقف هو مكانه ولم يتحرك.

وتابع: بعدما استلقوني في «توك توك» وضعوني في منزل ليس ببعيد من القرية، وقاموا بلف شاش أبيض على وجهي ومنعوني من الكلام، وطلبوا مني النوم وهو ما فعلته، وبعدها «صحيت لقيت نفسي في زراعات القصب وجابولي شيبسي وإندومي وتاب للعب، وبعدما سلمهم والدي الفلوس سابوني"، وبعدها لاحقتهم الشرطة وأمسكت بهم.

وكان اللواء محمد ياسر مدير المباحث، تلقى إخطارًا من العميد دكتور قرشي عبدالمنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت، بخطف مجهولين الطفل كيرلس جرجس، 8 سنوات، أثناء ذهابه إلى مدرسته بنجع قنبر بقرية التحسينات الابتدائية بأبو تشت.

وتوصلت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، والمقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث الجنائي بأبو تشت، إلى تحديد شخصين ملثمين استوقفا الطفل أثناء ذهابه للمدرسة أمام مسجد النواصر وحملاه في توك توك وفرا هاربين.