أمطار غزيرة تضرب رأس سدر.. وجنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ

تعرضت مدينتا أبورديس ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لأمطار اليوم الأربعاء، حيث سقطت على رأس سدر أمطار شديدة في الساعة الثانية من ظهر اليوم، وتراكمت علي جانبي الطريق الدولي الجديد دون وقوع أي خسائر، فيما استمرت حركة السير طبيعية علي الطريقين الساحلي والجديد.

وفي أبورديس سقطت أمطار متوسطة استمرت بضع دقائق، وتوقفت دون أن تخلف أي آثار أو خسائر، فيما سادت باقي المدن حالة من الطقس الجيد، وأشرقت الشمس في شرم الشيخ.

وتغطي السحب الكثيفة والمتوسطة سماء عدد من المدن من بينها أبوزنيمة ونويبع وطابا، بينما شهدت سماء مدينة سانت كاترين وجود سحب متقطعة تغطي المدينة والقمم الجبلية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح صحفي إن المحافظة تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية منذ أمس، موضحًا أن جميع المواني البحرية بالمحافظة تعمل ولم يتم إغلاق أي منها، كما أن حركة السفر بين نويبع والعقبة طبيعية منذ أمس.

وأكد أن جميع الطرق مفتوحة أمام السيارات، ولكن المرور طالب السائقين بتوخي الحذر والقيادة ببطء حال سقوط أمطار علي الطرق الدولية.

وحول استعداد المحافظة لاستقبال الأمطار والسيول، قال إن المحافظة تتعرض كل عام للسيول مرتين أو أكثر في العام الواحد، لذا هناك خطة دائمة لاستقبال موسم السيول تبدأ بتطهير مخرات ومجاري السيول إلى جانب المرور على كل السدود والبحيرات الصناعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار والسيول.

جدير بالذكر، أن وزارة الري والموارد المائية رصدت 675 مليون جنيه لحماية مدن رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة من أخطار السيول، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ حاليًا مشروعات الحماية بوادي وردان برأس سدر والذى يحمي مدينة رأس سدر والقرى المحيطة والطريق الجديد من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 75مليون جنيه، لافتًا إلى أن الأعمال تمثلت في بحيرة كبيرة وحاجز بطول 2400 متر.