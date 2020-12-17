خطوات التسجيل في تطبيق صحتي السعودي للحصول على اللقاح الصيني

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا الصيني، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق "صحتي"، وأن أكثر من 100 ألف شخص سجلوا حتى الآن في التطبيق.

وعليه، تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها في المملكة العربية السعودية خطوات التسجيل في تطبيق صحتى السعودي للحصول على اللقاح الصيني.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

- تحميل تطبيق صحتي على الهاتف المحمول.

- إنشاء حساب جديد ليظهر لك عدد من التبويبات تختار من بينها لقاح كورونا، لتعبئة نموذج الطلب من خلال ادخال البيانات المطلوبة كتحديد المستفيد منه.

- يجب الرد على جميع الأسئلة التي يطرحها التطبيق حول ما إذا كان المسجل لديه أمراض مزمنة وغيرها، ثم تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.

العلاج على 3 مراحل

ووفقا للعربية، فإن العلاج سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكر، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكر، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40.

فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.