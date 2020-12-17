تنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ بنصف مليار جنيه

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لعدد من مشروعات الصرف الصحي والمعالجة للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات، وذلك بمدينتي كفر شكر وطوخ بتكلفة إجمالية تخطت نصف المليار جنيه.

ورافق المحافظ في الجولة المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، والدكتورة أماني محمد ابراهيم مدير إدارة المشروعات.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحه المنشاة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

كما تفقد المحافظ محطة معالجة نامول بطاقة 10 آلاف م3/يوم بتكلفة 142 مليون جنيه، والتي سيتم الانتهاء منها في ديسمبر 2021.

وشملت الجولة أيضًا السياق توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في «إمياي»، وذلك بطاقة 10 آلاف م3 فى اليوم، وبتكلفة 150 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2021.

كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل وذلك من خلال غرفه التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السير، حيث تبلغ مساحة المحطة الوسيطة حوالي4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منها 7 ملايين معدات.

وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.