حملات أمنية على الطرق وسائقى حافلات المدارس للكشف عن متعاطي المخدرات

فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية.. توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.. وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الإسكندرية – كفرالشيخ – البحيرة – الغربية – الشرقية – الإسماعيلية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر ) عن فحص (635) حالة بين السائقين .. تبين إيجابية (48) حالة .

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية.. المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور .. كما تم عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

هذا وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج ) بالمرور على عدد (19) مدرسة بإجمالى فحص عدد (268 حالة) تبين إيجابية (7) حالات بين السائقين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.

ضبط تشكيل عصابى بأسوان تخصص نشاطه فى تصنيع وترويج المواد المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية).. بتصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه متخذين من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين .. وبحوزتهم الآتى:

كمية من عجينة مخدر الحشيش.

عدد (23) طربة لمخدر حشيش.

كمية من نبات البانجو المخدر.

كمية من نبات البانجو المخدر المطحون.

المعدات والأدوات والمواد تُستخدم فى عملية التصنيع.

مبلغ مالى وهاتف محمول .

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة والمعدات والأدوات والمواد بقصد الإتجار فيها وتصنيعها والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.