طقس السبت معتدل نهارا وشبورة على كل المناطق مع وجود رياح

أعلنت الهئية العامة للأرصاد الجوية، حالة الجو غدا السبت، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجة البحري بارد على تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة.

ووفقا لبيان الأرصاد، فإن السواحل الشمالية ستشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، أما جنوب سيناء فيشهد طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وتتوقع الأرصاد طقس مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

وعن حالة الظواهر الجوية، أكدت الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد في بيانها عن فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، كما تتأثر شمال البلاد بإمتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 14

وداي النطرون 21 14

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 20 14

السلوم 19 11

سيوة 21 10

بورسعيد 20 13

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 13

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 22 12

نخل 19 04

نويبع 23 17

طابا 20 13

كاترين 16 04

الطور 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 23 11

قنا 24 11

الأقصر 26 12

أسوان 27 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 24 12

الوادي الجديد 24 09

شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 19

رأس حدرية 27 19.