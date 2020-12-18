سيناريو «العشيق» المشبوه يطارد 5 فتيات بالفيوم والقليوبية: اختفين فجأة

يواصل مسلسل اختفاء الفتيات عرض حلقاته المثيرة، إلا أنه في آخر كل حلقة تأتي النهاية محبطة وعكس كل التوقعات، إذ تبدأ القصة باستغاثة قلق باكية، سرعان ما تتحول إلى قضية تشغل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبدأ روادها يتابعون باهتمام بالغ التطورات لحظة بلحظة، ويتشاركون صور المختفيات وقصصهن عبر صفحاتهم، وفجأة يظهر الغايب، ويكتشف السر.

لا تخرج النهايات في الغالب عن سيناريوهات وحبكات مكررة: هروب مع عشيق، أو الزواج من حبيب، أو هروب من أجل التنزه، أو هروب من مشاكل أسرية، أو حيلة للضغط على الأب للحصول ما ترغب، ما يطرح سؤالا مهما مع اختفاء 5 فتيات جدد في محافظتي القاهرة والقليوبية: هل تتكرر الحكايات أم تكون النهاية جديدة؟

أصيب الشارع الفيومي بحالة من القلق على مدار الأيام الماضية، بعد تكرار وقائع الاختفاء الغامض للفتيات، حتى أصبحن 3 حالات في فترة قليلة، ما انعكس على «فيسبوك»، في ردود أفعال متخوفة من وجود عصابة متخصصة في خطف الفتيات، بدرجة أقل من تخوفهم من أن تكرر نهايات وقائع سابقة مشابهة في الإسكندرية والقليوبية وكفر الدوار، تنوعت ما بين الهروب مع الحبيب أو ابتزاز الوالدين.

«داليا» لسه عروسة

أولى الوقائع في محافظة الفيوم، كانت اختفاء «داليا شعبان»، طالبة بمدرسة التجارة بنات بطامية، المعروفة إعلاميا بـ«عروس الفيوم»، إذ أن هناك شكوكا حول هروبها، خاصة أن زوجها وصلها صبح يوم الاختفاء إلى المدرسة، وظل منتظرا حتى صعدت مع زملائها إلى الفصول، لكنه فوجئ في النهاية بتغيبها، وفقا لسجلات الحضور المدرسية.

وحسب الأقارب والشهود، فإن «داليا» المتزوجة من نجل عمتها منذ 3 أشهر، أنها خرجت من المدرسة مجددا، بعد 10 دقائق من عودة زوجها إلى المنزل بعد توصيلها، ولم يتمكن أهلها من معرفة أي شيء عن الفتاة منذ ذلك الحين، حيث أُغلق هاتفها المحمول، وأصيبت والدتها بغيبوبة، عقب علمها بخبر اختفائها، خصوصًا أنها مريضة بزيادة كهرباء وتشنجات. (للمزيد: اختفاء طالبة بعد هروبها من المدرسة بالفيوم)

«ولاء» اختفت بجوار موقف سيارات

قلق وخوف أصاب أسرة ولاء عاطف، 16 عامًا، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، عقب اختفائها وغلق هاتفها فجأة، خلال ذهابها للحصول على درس خصوصي.

وقال والد «آلاء» الذي يعيش بعزبة مقار بمنطقة طبهار بمركز أبشواي، إنّ ابنته خرجت صباحًا لتذهب إلى أحد الدروس الخصوصية بمنطقة جردو التابعة لمركز إطسا، ثم أُغلق هاتفها فجأة واختفت، مؤكدا أنهم تتبعوا كاميرات الأماكن التي تستقل المواصلات منها للذهاب إلى الدرس، وتمكنوا من معرفة آخر مكان ذهبت إليه وهو مكتبة بجوار موقف السيارات الذي ينقل الركاب من أبشواي إلى مدينة الفيوم.

وأوضح أنهم تواصلوا مع المدرس الذي كان من المفترض أن تأخذ حصة الدرس عنده هاتفيًا، لكنه أكد أنّها لم تصل ولم تحضر الحصة، وناشد والدها من يراها الاتصال به على الفور.

«شروق» انقطع أثرها

الواقعة الثالثة كانت محورها شروق عبد الفتاح، 23 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب بجامعة الفيوم، حيث خرجت من منزلها بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، لتؤدي الخدمة العامة بجمعية صلاح الدين الأيوبي بمنطقة لطف الله بوسط مدينة الفيوم، لكنها لم تعد إلى المنزل، وقام والدها بتحرير محضر بنقطة شرطة مبارك.

وقال والد شروق إن والدتها أُصيبت بانهيار عصبي بسبب تغيب ابنتها، موضخًا أنهم قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من محيط المنزل، وتبين أنّها وصلت حتى منطقة شارع السنترال بوسط المدينة، ولم تظهر بعد ذلك.

وأوضح أنهم فحصوا كاميرات الجمعية، التي كانت من المفترض أنّ تؤدي الخدمة العامة بها، لكن تبيّن أنها لم تصل إلى الجمعية من الأساس، مؤكدًا أنّهم اتصلوا بجميع أصدقائها، لكنهم أكدوا أنهم لا يعرفون عنها شيئًا.

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«رنا» لم تعد من الدرس حتى الآن

في القليوبية، تغيبت «رنا» البالغة من العمر 17 عاما، بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر، إذ تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه بلاغا من «مصطفى ع.»، بتغيب ابنته عقب خروجها من منزلها للذهاب إلى درس خصوصي.

وقالت شقيقتها إن رنا لم تعد إلى المنزل منذ يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى درس خصوصي ولم تعد إلى المنزل حتى الآن، متمنية أن تعود إليهم وأن تكون بخير، مشيرة إلى أنهم نشروا صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يقدم لهم أي شخص مساعدة في الوصول إليها. (للمزيد: فتاة شبين القناطر خرجت لدرس خصوصي ولم تعد)

عروس بنها اختفت في شهر العسل

سبقت واقعة رنا اختفاء «نجلاء» بعد 14 يوما من زواجها، إذ خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل، ولم تعد منذ الخميس الماضي، وحررت أسرتها بلاغا بقسم ثانٍ بنها.

ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المختفية تدعى نجلاء عصا، 20 سنة، متزوجة منذ 15 يوما، وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، وخرجت ولم تعد من المنزل منذ الخميس الماضي.

الغموض سيد الموقف في واقعة اختفاء عروس بعد زواجها بـ15 يوما

وبسؤال والدها عصام علي، أكد أن زوجها أخبره أنها خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل يوم الخميس الماضي، ولم تعد من وقتها، مؤكدا أنه وأسرته وأسرة زوجها مسالمون، وليس بينهما أي خلافات، ولا توجد أي مشكلات بينها وبين زوجها، وحياتها مستقرة وهادئة قبل وبعد الزواج.

وأوضح الأب أنه وزوجها حاولا الاتصال بها علي هاتفها المحمول، الذي فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

وانتشرت صور «نجلاء» على صفحات «فيسبوك»بمدينة بنها ومحافظة القليوبية، للمطالبة بسرعة العثور عليها والكشف عن مصيرها.

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وبدت في الفترة الأخيرة اختفاء الفتيات ظاهرة في المحافظات، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، فكانت وراء قصة اختفاء حكاية بطلها «العشيق».

وكشفت الجهود الأمنية في وقائع مختلفة، أن فتاة قويسنا التي تغيبت منذ فترة قليلة، كانت مع حبيبها في القناطر، بينما كانت فتاة الإسكندرية التي حرر والدها محضرا حمل رقم 10270 لسنة 2020 إداري سيدي جابر، مع حبيبها، في حين أن «بسنت» فتاة المرج، تزوجت من «علاء» في السر، بينما ذهبت فتاة أسيوط التي اختفت فترة بسيطة، إلى عامل في الفيوم للزواج منه.