مغادرة ووصول 28 ألف راكب على متن 248 رحلة بمطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 127 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 15 ألف راكب، فيما تغادر المطار 121 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية تقل على متنها نحو 13 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة مغادرة ووصول حوالى 28 ألف راكب تقلهم 248 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

سلطات المطار تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، والعاملين بالمطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويُستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، التقيا برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، وعدد من مستثمرى جنوب سيناء بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقطاعي السياحة و الطيران من أهمها، سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات علي أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسي.

وكان رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أبدى استعداد الغرفة للمشاركة، منوهاً إلى أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة في المبادرة.