خبير علم الفيروسات: مصر تحتاج عاما لتلقيح 88 مليون مواطن ضد كورونا

قال الدكتور يحيى عبدالمؤمن مكي، خبير علم الفيروسات بالمستشفى الجامعي في ليون الفرنسية، إنه لا داعي للهلع من اللقاحات، نظرا لأنه يتم تصنيع 20 نوعا من اللقاحات سنويا، مثل لقاحات ضد الشلل أو السل أو الحصبة أو التيتانوس أو الإنفلونزا، وبالنسبة للقاحات كورونا فحدث تطور متعلق باللقاح الأمريكي.

اللقاح الأمريكي يعتمد على الشفرات الجينية

وأضاف «مكي»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، الإعلامي عمرو خليل، أن اللقاح الأمريكي يستند بالأساس على الشفرات من الجينات عبر مرسول يعطي البروتينات، حتى تنتج الخلايا المناعة أجساما مضادة لحماية الإنسان، وإذا لم يتم تلقيح الأمريكيين فستكون هناك كارثة لم ترها من قبل.

الجرعة الثانية للقاح كورونا تقوي الأجسام المضادة

وأشار إلى أن كل من أصيب بفيروس كورونا وشفي، فهذا لا يسبق الآخرين لأخذ اللقاح لأن به أجسام مضادة حقيقية التي كونها نتيجة إصابته، ويجب تركه المجال للمرضى كبار السن والمزمنين للسلك الطبي وطاقم الجيش والجمارك، وكل من يلقح ينتظر 3 أسابيع لأخذ الجرعة الثانية لتقوية الأجسام المضادة.

6 أشهر مدة بقاء الأجسام المضادة في الجسم

وتابع: «الممرضة التي أغمى عليها، وقيل أنها بسبب لقاح كورونا قد يكون بسبب رؤيتها الدم أو بسبب شكه الإبرة»، مشيرا إلى أنه بعد التجارب الأولى والثانية والثالثة للتجارب السريرية للقاحات تبين أن الأجسام المضادة تبقى في الجسم 6 أشهر، وربما تصل لسنة أو سنتين، إذا لو لم يتغير الفيروس بشكل جذري، ولكي يتم القضاء على الجائحة لا بد من تلقيح المواطنين بشكل مستمر لمدة عامين.

لتقليل انتشار الجائحة يجب تلقيح 70% من الشعب

وأوضح أن مصر تحتاج عاما كاملا لتلقيح 88 مليون مواطن، وهم عدد المواطنين دون صغار السن، ويجب أن يكون التلقيح متتاليا، ويغطي على الأقل 70% من المواطنين في مصر لبدء تقليل نشر الجائحة وآثارها والوفيات، وإذا رغبنا في القضاء عليها يجب تلقيح 90%، ضاربا مثالا بتلقيح مرض شلل الأطفال، ومصر رائدة في هذا المجال.