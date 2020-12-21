ضبط أشخاص «باعوا الوهم» لراغبي شقق بالإسكان الاجتماعي عبر «فيس بوك»

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كواليس بلاغ تقدم به أحد المواطنين، بتعرّضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية من قبل مسؤولي إحدى جمعيات الإسكان التعاوني بزعم إلحاقه بعضوية تلك الجمعية وبيع شقة سكنية له بمدينة القاهرة، واكتشف عقب ذلك بيعهم الشقة ذاتها لآخر وأن المشروع وهمي.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن صحة الواقعة، وإنشاء 3 أشخاص لهم معلومات جنائية جمعية إسكان تعاوني وهمية دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وأعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق العقاري، طرح وحدات إسكان اجتماعي بالكثير من المشاريع السكنية التي تنشئها الجمعية والمزمع إقامتها خلافاً للحقيقة، وتمكنوا من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء تلك الوحدات، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاقهم بعضوية تلك الجمعية وبيع شقق سكنية لهم، وتمكّنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي، ثم حرروا عقد بيع لآخر بخصوص الشقة ذاتها المزمع إنشاؤها بالمشروع الوهمي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكّن ضبطهم حال وجودهم بمقر الجمعية المُشار إليها، وعّثر بحوزتهم على: «عقود تخصيص وحدات سكنية خالية البيانات منسوبة لتلك الجمعية الوهمية، ومجموعة من كارنيهات العضوية منسوب صدورها لتلك الجمعية الوهمية، 2 أكلاشيه باسم تلك الجمعية، ومجموعة من الملفات التي تحوي المستندات الخاصة بالضحايا، والأدوات المستخدمة في اصطناع الكارنيهات [جهاز تغليف حراري - مقص ورق]، 6 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلي».

بفحص المضبوطات تبين احتواؤها على «صور من المستندات المضبوطة، منشورات على العديد من مواقع التسويق العقاري تعلن الجمعية من خلالها عن توافر وحدات سكنية بالمشروعات المزمع إقامتها، محادثات ورسائل صوتية على تطبيق واتس آب تفيد بنشاط المتهمين الإجرامي».

وبمواجهتهم أقرّوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على المجنى عليه الثانى الذي باع الشقة ذاتها له، وبسؤاله قرّر تعرّضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم بيع الشقة السكنية له.

كما كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرّره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله من خلال انتحاله صفة موظف بأحد البنوك، وإيهامه بقدرته على مساعدته في إنهاء إجراءات القرض الخاص به، وتمكّن من الحصول على بياناته الشخصية وبيانات حسابه لدى البنك، وقام بتفعيل خدمة الإنترنت البنكي الخاص بالشاكي وتحويل مبلغ مالي من حساب الشاكي إلى حساب شخص آخر بالبنك ذاته.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن أنَّ الحساب المشار إليه الذى تم تحويل المبلغ عليه من حساب الشاكى ( لأحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وأن المتهم يزاول نشاطاً إجرامياً في مجال بيع العملات الإفتراضية «البيتكوين»، وتداولها على الإنترنت مع العديد من الأشخاص راغبي الحصول عليها.

وتبين أنَّ المتهم يتعامل مع أحد الأشخاص انتحل إسم المُبلغ وطلب منه شراء بعض الوحدات من عملات «البيتكوين»، حيث حولها له على حافظته الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ثم حول المتهم قيمة العملات الافتراضية التي حصل عليها من الحساب المستولى عليه والخاص بالشاكي على حسابه بأحد البنوك وقيامه بالفعل بسحب المبلغ، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تمّ ضبط المتهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبمواجهته اعترف بالواقعة.