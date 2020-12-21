استبعاد مدير مدرسة ببنها خرق الإجراءات الوقائية بحفل مدرسي

قرر عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة مدير مدرسة "دجوي للتعليم الأساسي" للتحقيق الفوري، اليوم، واستبعاده من المدرسة إلى ديوان عام الإدارة لحين الانتهاء من التحقيقات، لإقامته حفلاً بالمدرسة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا.

كانت فرق المتابعة بالإدارة، رصدت قيام مدير مدرسة دجوي للتعليم الأساسي، بإقامة حفل كبير داخل المدرسة، نظراً لقرب خروجه علي المعاش، دون مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية، والتباعد الإجتماعي بين المدرسين والعاملين داخل المدرسة، كإجراء إحترازي لتفشي فيروس كورونا، علاوة على مخالفة مدير المدرسة الأمر الإداري رقم 10 الصادر من الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، والذي يقضي بمنع إقامة الحفلات والتجمعات بالمدارس حفظا علي صحة العاملين بها، من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما اعتبره مدير عام الإدارة مخالفة صريحة وتعريض حياة المعلمين للخطر ، وأصدر قراره باستبعاد المدير من المدرسة وإحالته للتحقيق الفوري

فيما تفقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم إدارة شبين القناطر، ترافقها الدكتورة وفاء طنطاوي، مدير إدارة شبين القناطر التعليمية، وعدد من قيادات الإدارة، مدرسة كفر طحا الإبتدائية المشتركة ومدرسة طحانوب الإبتدائية رقم 5، وأكدت على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقدت الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة وشددت علي ضرورة التباعد بين الطلاب، كما تابعت سير العمل داخل ديوان الإدارة وشددت علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتخلص من الرواكد بالطرق القانونية، كما تفقدت مبني الأدارة وأكدت علي ضرورة إزالة أي معوقات أو مشاكل تعيق العملية التعليمية.

من جهة أخرى، أعلنت محافظة القليوبية تخصيص رقم ساخن للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو 01555573040 ، فيما سجلت المحافظة اليوم 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، واحتل مركز ومدينة بنها، أعلى معدلات الإصابة بعد أن سجل اليوم 40 حالة إصابة، جاء بعد في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 21 حالة إصابة ، بينما سجلت مدينتان فقط صفر إصابات على مستوى المحافظة، هما قها والعبور ، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10729 حالة.